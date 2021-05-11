 

Названы три популярных продукта, снижающие риск диабета

11.05.2021, 16:34, Разное
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Врач-диетолог Лорен Хьюберт назвал три популярных продукта, которые снижаю риск развития диабета второго типа. Считается, что данная патология появляется в результате неправильного питания и сидячего образа жизни.
Диабет второго типа – одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. При нем организм человека должным образом не использует гормон инсулин. Чтобы снизить риск развития патологии, нужно включить в рацион цельнозерновые продукты. Сложные углеводы, которые в них содержатся, нужны для нормальной работы организма. В данных продуктах не повреждено зерно, а это значит, что питательные вещества и волокна остаются нетронутыми.

Ягоды, свежие или же замороженные фрукты и овощи помогают контролировать уровень сахара в крови и вес. По словам врача, в значительной степени это связано с небольшим количеством калорий, которые в них содержатся. К тому же там присутствует высокий уровень клетчатки. В рацион следует включить чернику, клубнику, ежевику, поскольку они снижают инсулинорезистентность.

Диабет второго типа развивается на фоне повышенного потребления красного и переработанного мяса. Вместо привычной колбасы можно съесть соевые продукты, например, темпе или же тофу.

Источник: www.medikforum.ru



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