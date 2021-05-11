Российские спецслужбы изменили подходы к вербовке украинцев – Баканов

По его словам, к работе во вред Украине привлекают “широкий спектр лиц и организаций”.

“В последнее время наблюдается один интересный момент. Если раньше они делали акцент исключительно на высших должностных лицах, то теперь ищут агентов везде. Изменили подходы к вербовке”, – объяснил Баканов.

Он отметил, что менее чем за год СБУ прекратила деятельность пяти агентурных сетей и задержала 12 агентов российских спецслужб.

Спецслужба также предотвратила семь терактов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке, рассказал Баканов.

Контекст:

Отношения России и Украины испортились в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

—