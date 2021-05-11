 

Российские спецслужбы изменили подходы к вербовке украинцев – Баканов

11.05.2021, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, к работе во вред Украине привлекают “широкий спектр лиц и организаций”.

“В последнее время наблюдается один интересный момент. Если раньше они делали акцент исключительно на высших должностных лицах, то теперь ищут агентов везде. Изменили подходы к вербовке”, – объяснил Баканов.

Он отметил, что менее чем за год СБУ прекратила деятельность пяти агентурных сетей и задержала 12 агентов российских спецслужб.

Спецслужба также предотвратила семь терактов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке, рассказал Баканов.

Контекст:

Отношения России и Украины испортились в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / France 24 – французские предприниматели разделись в знак протеста против карантина

20.03 / СНБО ввел санкции против компаний – владельцев “Донецкоблгаза” – Данилов

10.01 / Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

08.11 / NYT – эксперты NASA вычислили миллионы «потенциально пригодных для жизни» планет

22.03 / Лавина заблокировала дороги к ряду населенных пунктов Дагестана

24.08 / National Interest – новая холодная война с Китаем выйдет США боком

20.12 / Зеленский надеется, что Байден понимает украинскую ментальность

13.11 / Лукашенко отказался освобождать из тюрем задержанных оппозиционеров

12.01 / Трамп появился на публике, Санду посетила Украину, в России приговорили крымских татар. Главное за день

19.01 / Руководитель полета российского сегмента МКС прояснил ситуацию с питанием космонавтов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика