Кулеба считает, что Украина не получит план действий по членству в НАТО на саммите Альянса в июне

“В 2008 году лидеры стран – членов Альянса поручили министрам иностранных дел работать с Украиной и Грузией по поводу плана действий о членстве. С тех пор практически ничего на этом треке не происходило. В этом году президент [Украины Владимир] Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления плана действий по членству. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить этот процесс, который приведет к ПДЧ для Украины”, – сказал Кулеба.

По его словам, Украина в любом случае станет членом Альянса.

“Членство Украины в НАТО исторически неизбежно, это произойдет. Саммит, который запланирован на июнь, является мини-саммитом и предполагает, что участие в нем примут только союзники. Но мы работаем с партнерами, чтобы найти формат привлечения к нему Украины и Грузии. Эта работа все еще продолжается, и поэтому говорить, что саммит пройдет без участия Украины, рано”, – отметил министр.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.

3 мая на совместном с Зеленским брифинге президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в июне обсудят дорожную карту для вступления Украины в Альянс.

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