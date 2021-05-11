 

Израиль атаковал боевиков ХАМАС, запускавших ракеты. В Палестине говорят о 26 убитых

11.05.2021, 16:32, Новости дня
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“В рамках операции ЦАХАЛ было совершено нападение на укрытие, где находились высокопоставленные члены ракетного формирования. Был задержан руководитель специального ракетного подразделения палестинской террористической организации «Исламский джихад» Самах Абд аль-Мамлюк”, – говорится в сообщении.

Ракеты Израиля поразили местонахождение военного командира ХАМАС, оперативную комнату наблюдения, место хранения оружия, и офис другого высокопоставленного представителя ХАМАС, отметили военные.

NEWSru.co.il со ссылкой на данные минздрава Палестины сообщило о 24 погибших в результате израильских ударов по целям в Газе. Палестинское агентство WAFA пишет о 26 погибших и 126 раненых, включая детей и женщин. 

Двое боевиков ХАМАСа, включая полевого командира Мухаммада Абдаллу Файяда, были убиты в результате удара по мотоциклу рядом с мечетью Ат-Такуа в Бейт-Хануне. При атаке пострадали дети, отметило NEWSru.co.il.

Контекст:

Центр и юг Израиля обстреливали из Газы 10 мая. Сообщалось о двух массированных обстрелах – в 18.00 и около 21.00. 

Издание Times of Israel писало, что ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС Izz ad‑Din al‑Qassam Brigades “в ответ на преступления и агрессию Израиля в священном городе, а также на преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса”.

В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по целям ХАМАС в Газе, сообщается в Twitter Армии обороны Израиля. Военные писали, что целями были две ракетные установки, два военных поста и восемь боевиков ХАМАС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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