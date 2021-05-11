Продюсер “Голосу країни” прокомментировал свое высказывание о “синтетической” любви между Тиной Кароль и Даном Баланом

“Наблюдая, какой резонанс вызвала мое заявление на “ночи новых идей”, чувствую необходимость объяснить ситуацию. Судя по всему, слова для выступления были выбраны не слишком удачно, что повлекло изрядное количество ложных интерпретаций. Прежде всего, я выразил свое личное мнение и видение как продюсера”, – написал он.

По словам Завадюка, главная задача продюсера проекта “Голос країни” – вовремя увидеть “химию” между тренерами и показать ее зрителю.

“Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах во время съемок шоу “Голос страны” и в экранах многомиллионной аудитории телезрителей. И не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном”, – подчеркнул в публикации продюсер.

Завадюк также обратился с извинениями к Тине Кароль и Дану Балану.

“Хочу извиниться перед Тиной и Даном, и их сторонниками, которых могла оскорбить ошибочная интерпретация моего высказывания”, – резюмировал он.

“А как же синтетическая любовь?” – отреагировали на публикацию пользователи сети.

“Вова, вы все правильно сказали, просто люди были не готовы к такой информации”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Zavadiuk Volodymyr (@zavaduk)

Контекст:

Тина Кароль была тренером восьми сезонов шоу, начиная с 2013 года. Участники ее команды пять раз становились победителями шоу. После завершения 11-го сезона артистка заявила, что покидает место тренера.

В девятом и 10-м сезонах одним из тренеров проекта стал молдавский певец Дан Балан. Зрители шоу предполагали, что Балан и Тина Кароль состоят в романтических отношениях, а в сети была создана фан-страница пары под названием “ДанТина”.

Артисты вне съемок шоу не комментировали свои отношения. Так, в декабре 2020 года Балан ушел от ответа на вопрос ведущей “Світського життя” на “1+1” Кати Осадчей о его отношениях с Тиной Кароль.

В прошлом Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2008 году у пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.

В мае 2021 года в сети было опубликовано видео выступления Завадюка на закрытом мероприятия, во время которого он заявил, что романтические отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом были придуманы им ради рейтинга. “История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале “1+1″. Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется”, – заявил тогда Завадюк.

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