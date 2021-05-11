В Кремле заявили, что Россия “не имеет отношений” к кибератаке на Colonial Pipeline

В беседе с журналистами Песков заверил, что Россия “не имела отношения и к ранее имевшим место хакерским атакам”.

В Кремле утверждают, что категорически не будут принимать какие-либо обвинения в свой адрес. Россия сожалеет, что США отказываются от сотрудничества в противодействии киберугрозам, сказал Песков.

Контекст:

Об атаке на Colonial Pipeline стало известно 9 мая. Эта компания транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована. По данным СМИ, атаку совершила российская группировка Darkside: она проникла в сеть трубопровода еще 6 мая и взяла в “заложники” почти 100 ГБ данных.

По данным Associates Press, Darkside – это группировка профессиональных вымогателей, которая действует с августа прошлого года. По их заявлениям, они не атакуют больницы и дома престарелых, образовательные или правительственные объекты и жертвуют часть своей выручки на благотворительность. Также группировка не атакует страны постсоветского пространства.

ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline действительно провела группировка Darkside.

Президент США Джо Байден заявил 10 мая о готовности его администрации в случае необходимости предпринять дополнительные шаги после кибератаки на компанию Colonial Pipeline.

В ответ на вопрос журналистов, причастна ли Россия к атаке на Colonial Pipeline, Байден сказал следующее: “Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, и пока нет доказательств от наших сотрудников разведки, что Россия причастна, хотя есть доказательства того, что вымогатели находятся в России. У них (России. – “ГОРДОН”) есть определенная ответственность, чтобы разобраться с этим”.

—