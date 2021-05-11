Строительство Троицкой линии московского метро идет полным ходом

Раньше жители Троицкого и Новомосковского административных округов могли только мечтать о том, чтобы быстро добираться до центра Москвы. Они тратили около полутора часов на такую поездку, делая несколько пересадок.

Несколько лет назад в ТиНАО появились первые станции метро. Туда протянули Сокольническую и Солнцевскую линии подземки. Однако на этом развитие метро в районе не останавливается. В настоящий момент строится еще семь станций, а к 2035 году их будет уже 20.

Троицкая линия – долгожданный проект. Ее первый участок протяженностью 13 километров будет включать в себя станции “Улица Новаторов”, “Университет дружбы народов”, “Улица Генерала Тюленева”, “Славянский мир” и “Мамыри”.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что этот участок готов на 35%. Сейчас на станциях Троицкой линии ведутся монолитные работы, пять уже связали тоннелями.

“Финишировала проходка восьмого тоннеля на первом участке Троицкой линии метро — левого перегона между “Университетом дружбы народов” и “Улицей Генерала Тюленева”. Соседний правый тоннель был пройден в середине апреля”, – уточнил Бочкарев.

Ветка разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую линии метро, а улицы станут свободнее на 20%. Время в пути до центра Москвы сократится на 30-40 минут.

Говоря о развитии ТиНАО, также стоит отметить, что в поселке Мосрентген обновлено 46 дворов, открыто 16 детских площадок, построены роллердром и городошная площадка, обустроена новая зона отдыха. В поселении Сосенском привели в порядок 29 дворов, построены шесть детских площадок, появилась детская поликлиника и пять детских садов. Там же были открыты станции метро “Коммунарка” и “Ольховская”.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о реконструкции дорог около метро “Коммунарка”. В настоящий момент ремонтируют улицу Сосенский Стан, выполняются работы на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой. Ясную улицу тоже ждут изменения. Ее продлят до отстойно-разворотной площадки общественного транспорта, которая находится возле станции подземки.