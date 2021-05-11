 

Террористы ИГ атаковали армию Сирии к северу от Пальмиры

11.05.2021, 16:24, Разное
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Пять лет назад Пальмира была важнейшей позицией террористов ИГ, которые наступали на запад, в густонаселённую часть Сирии. Российские добровольцы (предположительно связанные с «ЧВК Вагнера») отбили древний город у террористов, после чего продолжили наступление на Дейр-эз-Зор. В дальнейшем правительственная армия Сирии не удержала город, и россиянам пришлось вновь освобождать Пальмиру от террористов «Исламского государства».

Разгромленные и сильно поредевшие отряды террористов бежали в сирийскую пустыню, откуда продолжали вылазки против правительственных сил. Начиная с лета 2020 года количество вылазок резко увеличилось — террористы начали совершать по нескольку успешных нападений в неделю, десятками убивая военнослужащих Сирийской Арабской Армии и союзных отрядов ополчения. Попытки организовать патрулирование пустыни оказались бесполезны.

Ряд источников связывает успех действий «спящих ячеек» ИГ, скрывающихся в пустыне, с уходом «ЧВК Вагнера» из восточной Сирии. Хорошо подготовленные российские добровольцы, среди которых много ветеранов силовых структур, внушали опасение ИГ, сдерживая террористов одним своим присутствием в регионе. После их ухода боевики осмелели и начали попытки восстановить территориальный контроль в Сирии.

По оценкам ряда экспертов, «вагнеровцы» сыграли значительную роль в ходе войны с терроризмом в Сирии. Русские добровольцы, которым удалось предотвратить геноцид непокорных Киеву жителей Донбасса, внесли крупный вклад в разгром опаснейшей террористической группировки в мире и защитить мирное население ближневосточной страны.



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