 

Новый закон выведет депутатов из-под действия законов

11.05.2021, 16:21, Разное
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Законопроект, внесённый после окончания майских праздников в Госдуму группой депутатов из фракции “Единая Россия”, предусматривает пожизненный иммунитет народных избранников от применения в отношении парламентариев принятых ими законов.

В пояснительной записке указывается: “Распространение сферы действия принимаемых органом исполнительной власти законов на лиц, осуществляющих законотворческую деятельность, несёт в себе коррупционную составляющую и порождает личную заинтересованность. В силу изложенного представляется целесообразным исключить народных депутатов из-под действия законов, предоставив им полную свободу законодательного творчества”.

Поясняя простыми словами суть нового законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал: “Понимаете, если депутат знает, что этот закон будет распространяться против него, он принимает его уже с оглядкой. Он старается вписать туда какое-нибудь послабление, оставить там какую-то лазейку, рассчитывая ею воспользоваться впоследствии. А если лишить его этой возможности, чётко прописав, что этот закон не для него лично, это закон для народа, для страны – то и мыслей таких не возникнет. И мы будем иметь то законодательство, которое нам надо”.

Принятие законопроекта во всех трёх чтениях ожидается в ходе последней сессии нынешнего созыва парламента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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