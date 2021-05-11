 

Из-за санкций США в России уберут английские надписи со схем навигации

11.05.2021, 16:23, Разное
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Предложение убрать английские надписи со схем навигации во всей стране было озвучено в Государственной думе сразу после объявления санкций президентом США в отношении России.

Цель такого шага – ухудшить жизнь американцев в России и показать, что Россия готова к ответным санкциям.

– Предлагаю оставить английские надписи только на навигации по направлению в Аэропорт, чтобы американцы и их подхалимы быстрее покинули Россию? — пояснил суть законопроекта Пётр Толстой.

Московское метрополитен и другие виды общественного транспорта не стали дожидаться принятия решения и уже начали убирать со всех карт дублирующие надписи на английском языке.

Английский язык на схемах будет заменён татарским, башкирским, бурятским, якутским и другими языками государствообразующих народов России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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