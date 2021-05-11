DM – в администрации Байдена признали, что кибератаки — это «всерьёз и надолго»

Администрация президента США Джо Байдена ещё с апреля развернула активную работу над укреплением кибербезопасности американской инфраструктуры, пишет The Daily Mail. Как пишет издание, такие усилия, судя по всему, вполне оправданны — ведь на прошлой неделе из-за кибератаки был вынужден приостановить работу крупнейший американский трубопровод Colonial Pipeline.



Reuters

Министр торговли США Джина Раймондо после «крупнейшей в истории американской энергетики» кибератаки, парализовавшей трубопровод Colonial Pipeline, заявила, что посягательства подобного рода стали нормой жизни «всерьёз и надолго», пишет британский таблоид The Daily Mail. По данным газеты, Раймондо заявила в интервью американским СМИ, что кибератаки, «к несчастью, становятся более частыми, и чтобы защитить себя от них, нам придётся работать вместе с бизнесом».

Как напоминает корреспондент The Daily Mail, трубопровод Colonial Pipeline, который обслуживает участок Восточного побережья США общей протяжённостью более 8,8 тыс. км, обеспечивая расположенные там штаты бензином, дизельным топливом и керосином, в пятницу в результате кибератаки с применением вируса-вымогателя был вынужден приостановить работу. В воскресенье представители администрации трубопровода заявили, что восстановили прокачку топлива на ряде линий поменьше, отметив, вместе с тем, что работа основной части трубопровода будет возобновлена лишь после того, как в компании удостоверятся, что это абсолютно безопасно.

Министерство транспорта США в воскресенье ввело в 17 штатах Восточного побережья и в столичном округе Колумбия региональный режим чрезвычайной ситуации, предполагающий в том числе смягчение норм по часам работы для водителей, транспортирующих бензин, дизельное топливо, керосин и прочие продукты нефтепереработки, говорится в материале The Daily Mail. Таким образом американские власти рассчитывают компенсировать возможную нехватку топлива в результате приостановки работы Colonial Pipeline, поясняет корреспондент издания.

Как сообщили журналистам американские чиновники, за кибератакой на трубопровод, вероятно, стоит «профессиональная команда киберпреступников», известная как DarkSide. Эта хакерская группировка прославилась атаками с применением вирусов-вымогателей, но при этом никогда не покушалась на безопасность компаний, располагающихся на постсоветском пространстве, из-за чего считается, что её члены проживают в России, пишет The Daily Mail

По информации британской газеты, американские эксперты уже сообщили, что кибератака против Colonial Pipeline стала «самой серьёзной и самой успешной» атакой против энергетической инфраструктуры США, а приостановка работы трубопровода может в итоге обернуться резким скачком цен на топливо, особенно в восточной части страны. Во всяком случае, именно к таким последствиям привела прошлая остановка системы, которая произошла в 2017 году в связи с прорывом труб, пишет автор. Между тем, нынешний сбой — поскольку произошёл он в результате целенаправленного посягательства — сильно встревожил американских специалистов по кибербезопасности, констатирует журналист

Как отмечается в материале The Daily Mail, советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности в области кибербезопасности и перспективных технологий Анн Нойбергер ещё в апреле заявила, что американское правительство привело в действие новую программу с целью помочь электросетям, водохозяйственным предприятиям и другим важнейшим инфраструктурным компаниям защититься от кибератак, уточнив, что цель программы — обеспечить всем предприятиям, обслуживающим больше 50 тыс. американских граждан, доступ к ключевым технологиям для защиты от посягательств на компьютерные сети.

Позже Белый дом также объявил о «стодневной инициативе», направленной на защиту электросетей на территории страны от кибератак посредством стимулирования владельцев и операторов электростанций и других элементов энергосети к модернизации средств для опознания киберугроз в реальном времени и реагирования на них, пишет The Daily Mail. А Минюст США в свою очередь объявил о создании рабочей группы по противодействию атакам с применением вирусов-вымогателей, пишет газета.