DN – нельзя постоянно откладывать — в Швеции на военных учениях несколько солдат подхватили коронавирус

Несмотря на все меры предосторожности в ходе военных учений Швеции по отражению воздушной высадки противника, несколько военнослужащих Лейб-гвардии подхватили коронавирус, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, из-за опасений распространения инфекции всему соединению пришлось покинуть учения. Между тем, по словам шведских военных, эти учения нельзя постоянно откладывать даже на фоне пандемии, поскольку подобные отсрочки вредят боеспособности.



Reuters

В мире сложилась тревожная ситуация, и в то время как шведские Вооружённые силы мобилизуют свои войска, обстановка усугубляется. Противник высаживает с воздуха свои подразделения на шведскую территорию, и ему надо дать отпор, пишет Dagens Nyheter.

Именно такой сценарий был выбран для учений под названием Sydfront 21, в которых приняли участие в общей сложности 3,5 тыс. шведских призывников, солдат, офицеров и курсантов из 13 соединений. Эти манёвры идут уже почти две недели и должны закончиться в эти выходные на полигоне Ревингехед в провинции Сконе на юге Швеции.

«Мы начали учения в Шёвде почти две недели назад, и теперь нам предстоит решающее сражение — большое учебное наступление бригады», — сообщил один из командиров Ричард Йоханссон.

Йоханссон стоит на холме на полигоне Ревингехед, наблюдая за ходом боя. Каждый раз, когда какая-то боевая единица или солдат выбывают из строя, система симулятора фиксирует этот факт и записывает все события, чтобы потом можно было оценить происходящее.

Sydfront 21 — это первые крупные армейские учения с момента начала пандемии коронавируса. Если верить Вооружённым силам, то все операции были скорректированы с учётом нынешних условий. В частности, военнослужащих распределили по разным «пузырям», в то время как от ближнего боя пришлось отказаться.

«Мы имеем обыкновение нивелировать риски и даже создали специальные медицинские центры, чтобы не увеличивать нагрузку на гражданскую систему здравоохранения. Там мы проводим тесты и изучаем пути передачи инфекции», — отметил Йоханссон.

Однако несмотря на все меры, в пятницу в Стокгольме несколько солдат Лейб-гвардии заболели коронавирусом. У восьми военнослужащих зафиксировали COVID-19, из-за чего всех 200 человек из этого соединения пришлось отправить по домам.

«Это соединение уже выполнило все свои цели в плане повышения квалификации. Поэтому мы и решили отправить всё соединение назад. Рисковать нет смысла», — объяснил командующий сухопутными силами Карл Энгельбректсон.

В общей сложности с начала учений подтвердилось 23 случая заболевания COVID-19. При этом, по имеющимся данным, большинство заболевших подхватили инфекцию до того, как прибыли на манёвры.

«Речь идёт менее чем об одном процента инфицированных от общего числа участников, что в целом соответствует ситуации в обществе», — добавил Энгельбректсон, отметив, что, по его мнению, учения нельзя постоянно откладывать.

«В плане безопасности мы живём в неспокойной обстановке вокруг нас, и государственной властью на Вооружённые силы Швеции возложена ясная задача по наращиванию наших оперативных возможностей. Наши учения являются важной частью этой парадигмы. В особенности это касается нынешних манёвров, в которых приняли участие множество взаимодействующих друг с другом соединений. Если мы их отменим, то такое решение не обойдётся без последствий для всего нынешнего этапа военного строительства», — подытожил он.