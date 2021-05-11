Гарнитура PlayStation VR 2 получит 4K‑дисплей и тактильную отдачу

Эксперты предполагают, что игровая гарнитура PlayStation VR 2 в недалеком будущем может получить дисплей с качеством изображения 4К, а также тактильную отдачу. Информация об этом распространена в социальных сетях.

Авторы публикаций ссылаются на авторитетные инсайдерские источники. Разрешающая способность нового экрана не самая большая, отмечают специалисты. Однако это очень качественная картинка, уточняют они.

Характерной особенностью нового устройства станет способность распознавать движения глаз пользователя. Для этого предусмотрена особая система контроллеров. Также в шлеме будет функция тактильной отдачи. О новой разработке компании Sony впервые стало известно еще несколько месяцев назад.