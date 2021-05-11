Компания Samsung разработала уникальный модуль памяти с интерфейсом CXL

Представители компании Samsung Electronics сообщили о грядущем выпуске нового модуля памяти, разработанного в стандарте DDR5 DRAM, у которого обеспечена поддержка высокоскоростного соединения CXL.

По словам экспертов, это уникальная разработка, которой пока нет аналогов на мировом рынке. Данное устройство предназначено для поддержки запуска приложений, требующих считывания большого объема данных. В частности, речь идет о серверных системах терабайтного уровня.

Как поясняют специалисты, использование новых модулей существенно ускорит работу, позволив избавиться от задержек. Также у них есть ряд других преимуществ перед ныне используемыми аналогичными устройствами.