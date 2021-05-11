При ДТП с микроавтобусом под Курганом погибли пять человек

В результате ДТП с участие микроавтобуса в Курганской области погибли пять человек, еще пятеро получили травмы, сообщило правительство региона.

По предварительным данным, на трассе столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами, передает ТАСС.

«В Курганской области развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось 11 мая на автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган», – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в микроавтобусе находились восемь человек, четверо погибли, в том числе один ребенок. Четверо пострадавших находятся в больнице в Шадринске. В иномарке находились два человека, водитель легкового автомобиля погиб, пассажирка доставлена в больницу с травмами.