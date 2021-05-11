Казанский школьник рассказал, что помогло его классу выжить

Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.

Как сообщил школьник, его класс делал контрольную по немецкому языку, когда внизу раздались крики и прозвучали выстрелы.

«Мы в это время были на третьем этаже, вскоре выстрелы зазвучали и в коридоре у нас. Директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. Я сразу понял, что это теракт, но до конца не осознавал, что происходит, был в легком шоке. Мы с другом заблокировали двери партами, сели с остальными ребятами и стали успокаивать и подбадривать других», – рассказал он Ura.ru.

По словам ученика, самым страшным для всех было мгновение, когда кто-то подошел к кабинету с другой стороны двери и стал дергать ручку. В этот момент школьники сидели, затаив дыхание. Видимо решив, что класс пуст, нападавший пошел дальше. По словам школьника, большинство погибших оказались учениками 8 «А» класса, где, возможно, не успели закрыть двери.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан. Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. В пресс-службе президента Татарстана заявили, что в результате стрельбы пострадали 18 детей и трое взрослых. Представитель администрации гимназии сообщил, что при стрельбе в казанской школе погибла 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая вышла в коридор в момент, когда там был нападавший.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.