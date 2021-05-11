 

«Неудачное» выступление главы Республики Алтай объяснили

11.05.2021, 15:46, Новости дня
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Плотный график и подготовка ежегодного отчета, а также борьба с паводком могли стать причиной неудачного выступления главы Республики Алтай Олега Хорохордина на открытии арт-объекта в Майме, сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.

Максимов заявил, что считает «не совсем корректным обсуждение манеры речи руководителя субъекта, но вообще не секрет, что глава практически всегда говорит достаточно спокойно и размеренно», передает РИА «Новости».

«К этому, наверное, можно прибавить плотный ежедневный график, в том числе работу над подготовкой отчета о деятельности правительства, который ранее большинством голосов приняли депутаты Республики Алтай, а также обострение паводковой ситуации. К слову, все решения принимались достаточно оперативно: и выезды комиссий по оценке ущерба, и развертывание пунктов временного размещения, и работа органов власти. Приняты все меры по оперативному восстановлению пострадавших объектов», – сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что Хорохордин регулярно занимается спортом.

«В остальном мы не комментируем слухи и интерпретации и призываем к этому все» – подчеркнул Максимов.

Отмечается, что 2021 год – юбилейный для Республики Алтай. В течение года пройдут мероприятия, посвященные 30-летию региона и 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства, в том числе межрегиональный фестиваль алтайского народа Эл Ойын. Этому и была посвящена речь Хорохордина в Майме, которая вызвала обсуждения в соцсетях.

«Правительство работает в штатном режиме. Проводятся встречи и совещания, планируются выезды главы в муниципальные образования», – добавил Максимов.

Ранее в соцсетях появилась запись выступления, которое некоторые пользователи сочли «странным», высказав предположение, что глава республики устал или якобы находится в нетрезвом состоянии.



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