Ученые предложили иммунотерапию эффектов старения



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«Отжившие клетки» и эффекты старения

Стареющие клетки могут накапливаться в тканях и способствовать появлению физических признаков старения и развитию болезней. Ученые уже высказывали предположение, что удаление из тканей таких клеток потенциально может стать методом лечения для так называемых болезней старения.

В здоровых тканях клетки иммунной системы предупреждают появление скоплений постаревших клеток. Однако сбой этого механизма очищения может приводить к появлению избытка этих клеток.

Ранее предложили новый класс лекарств для очищения организма от постаревших клеток – сенолитики. В настоящее время это исключительно экспериментальные препараты. Авторы нового исследования предлагают новую мишень для борьбы с состарившимися клетками. Они предполагают, что альтернативой сенолитикам может стать иммунотерапия.

Иммунотерапия против старения

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско ставили цель активировать инвариантные естественные Т-киллеры (иЕТК). Это клетки, которые в норме отвечают за очищение организма от постаревших клеток с повреждениями ДНК, которые нельзя исправить. Однако они могут становиться менее активными с возрастом и при ожирении.

Авторы исследования обнаружили липиды, которые способны активировать иЕТК. Их эффект они проверили в эксперименте на мышах с разными болезнями. У животных с ожирением в результате лечения улучшился уровень сахара в крови, а при фиброзе легких уменьшилось количество поврежденных клеток в органах. Кроме того, мыши, которые получили экспериментальное лекарство, жили дольше животных из контрольной группы.

Далее ученые провели эксперименты на культурах тканей человека. Они показали, что иЕТК под действием иммунотерапии потенциально могут очищать от старых клеток и человеческий организм.

«Я думаю, что это потенциальная иммунотерапия, для фиброза и эффектов старения. Эта терапия переносится довольно хорошо. Нам лишь необходимо выбрать дозу и начать исследования», – сказал профессор Маллар Баттачарйа (Mallar Bhattacharya), соавтор исследования.