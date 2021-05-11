Королёва и Тарзан устроили романтическое свидание на яхте в Майами

После скандальной ситуации, которая возникла в связи с обнародованием доказательств измены Тарзана, Наташа Королева нашла в себе силы простить супруга. Сейчас пара активно путешествует вместе, а недавно в Майями звезды устроили романтическое свидание на яхте.

Чувства между певицей и стриптизером вспыхнули с новой силой. Недавно они отдыхали на Мальдивах и в Дубае, после чего отправились в Майами. Знаменитости не любят просто валяться на пляже во время отпуска, а отдают предпочтение активному и познавательному отдыху. Например, на этот раз они отправились изучать местные красоты на яхте.



Наталья Королева отправилась на романтическое свидание в велосипедках и эластичном топе, набросив сверху белоснежную ветровку. Образ артистка дополнила зеркальными синими очками. Ее супруг был в темных шортах и толстовке, а также в очках с большой белой оправой. Тарзан с певицей позировали на камеру, много обнимались и целовались, наслаждаясь обществом друг друга.

Источник: radiokp.ru