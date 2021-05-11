 

В ВОЗ выразили обеспокоенность воздействием пандемии COVID-19 на рост детского ожирения

11.05.2021, 15:40, Разное
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Введение карантина в связи с пандемией на фоне COVID-19, повлекшее за собой закрытие школ, вынуждает детей отвыкать от правильного школьного питания. Также это способствует снижению их физической активности и как следствие, может способствовать детскому ожирению. В ВОЗ призвали обратить на это самое пристальное внимание и не пренебрегать мероприятиями, связанными с профилактикой.
Наличие самых высоких показателей в статистике по детскому ожирению наблюдается в средиземноморских странах, а в целом 36 государств Европейского региона попали в списки ВОЗ по этому показателю. Там у каждого третьего ребенка от 6 до 9 лет имеются признаки лишнего веса. Результаты таких данных приводятся в отчетах по четвертому этапу сбора данных. Их предоставила Европейская инициатива ВОЗ по эпидемиологическому надзору за детским ожирением (COSI, 2015–2017 г.) во время проведения Европейского конгресса по ожирению.

Проблема избыточного веса и ожирения имеет прямую связь со случаями опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний, может провоцировать диабет и рак. Это прозвучало в высказывании Европейского регионального директора ВОЗ Ганса-Генри Клюге. Он призывает всячески претворять в жизнь ряд научно обоснованных мер, с помощью которых возможно снижение остроты этой проблемы, популяризируя более здоровое питание и физическую активность.

В последнее время во многих государствах была принята рекомендованная ВОЗ программа мер по профилактике ожирения. Были введены налоги на реализацию сахаросодержащих напитков, приняты меры, связанные с маркетингом продуктов питания, были включены уроки физвоспитания в повестку обязательной программы по обучению. В результате Греция, Испания, Италия, Португалия и Словения могут отметить тенденцию к значительному снижению в обществе людей с избыточным весом и ожирением. У мальчиков снижение показателей избыточного веса составило 4–12%, среди девочек – 3–7%.

Источник: medvestnik.ru



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