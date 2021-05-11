 

Sony-PlayStation VR 2 может обзавестись 4K дисплеем и тактильной отдачей

11.05.2021, 15:40, Разное
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В интернете опубликовали ряд характеристик, которые в скором времени, возможно, обретут шлемы Sony-PlayStation VR 2. Информация о подробностях спецификаций новых гарнитур размещена порталом UploadVR, ссылаясь на собственный источник.
Из публикации портала стало известно, что Sony-PlayStation VR 2 обзаведется дисплеем, имеющим разрешение 4000×2040 пикселей (2000×2040 пикселей на глаз). Оно будет уступать HP Reverb G2 (2160×2160), но обгонит Oculus Quest 2 (1832×1920). Технология реализует уменьшение нагрузки на ускорители графического процессора за счет того, что отображение участков в максимальном качестве на изображении в целом происходит исключительно в той области, куда сфокусировано зрение. Датчики в устройстве смогут одновременно отслеживать направление глаз и синхронизировать данные с положением контроллера. Помимо этого, шлем приобретет функцию отображения тактильной отдачи. Гарнитура останется проводной, но теперь подключение к PlayStation 5 разработчики реализуют, задействовав лишь один провод USB-C для соединения с консолью.

Компанией Sony объявлено о том, что разработка устройства виртуальной реальности для PlayStation 5 планируется на конец февраля. Представителями компании заверяется, что новейшая версия VR получит улучшения всех параметров, начиная с разрешения и заканчивая областью обзора, считываемого с траектории движения рук игрока.

Источник: www.cybersport.ru



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