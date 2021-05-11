В этом году ГФС добилась возмещения в госбюджет 766 млн грн убытков от неуплаты налогов

“За первые четыре месяца 2021 сотрудники ДФС обеспечили:

1. Изъятие из незаконного оборота подакцизной продукции на сумму 1,69 млрд грн

2. Прекращение деятельности 70 незаконных производств подакцизной продукции и 14 конвертационных центров

3. Взыскание 269,2 млн грн в государственный бюджет с бенефициаров конвертационных центров

4. Уменьшение ежемесячного объема налоговых “скруток” с НДС более чем на 1 млрд грн

5. Блокировку более 1 млрд грн фиктивных налоговых кредитов по НДС

6. Возмещение убытков государства по направленным в суд уголовным производствах на сумму 766 млн грн”, – написал Мельник.

Он добавил, что уменьшая объем теневого сектора экономики, ГФС встречает сопротивление “со стороны “дельцов”, которые лишаются “кормушек”, и разного рода “доброжелателей”.

“Однако ни сопротивление с их стороны, ни сложная ситуация с материально-техническим обеспечением личного состава ГФС, ни другие причины не станут преградой на пути борьбы с мошенническими схемами и обеспечения экономических интересов государства”, – подытожил руководитель Госфискальной службы.

https://www.facebook.com/V.Melnik.official/posts/167081268679618

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