Жена Лещенко отреагировала на скандал после своего выступления в Москве

“Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимите мои публикации в топ”, – написала она.

Несмотря на это, под ее последней публикацией в Instagram на момент написания новости было всего 110 комментариев нейтрального содержания или в виде смайлов – вероятно, комментарии с критикой и хейт, о которых идет речь, артистка удаляет.

Скриншот: nastia.dj / Instagram

Контекст:

Выступление Топольской прошло 8 мая в ночном клубе Mutabor в Москве. В анонсе было указано, что мероприятие начинается 8 мая в 23.00 и продлится 33 часа. Билет стоил 1800 руб. (около 700 грн). На странице фестиваля Horovod в Facebook отмечалось, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев).

Лещенко пока это не комментировал. При этом Топольская в Instagram Stories публиковала видео выступления в Mutabor.

Реагируя на выступление Топольской в Москве, нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что Лещенко стоит вывести из набсовета “Укрзалізниці”.

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза считает, что Лещенко необходимо отреагировать на ситуацию, озвучив свое отношение к поездке жены в Москву с концертом.

Нардеп от “Батьківщини” Валентин Наливайченко назвал недопустимой ситуацию, когда жена члена наблюдательного совета “Укрзалізниці” Лещенко едет выступать в Москву

Об отношениях Лещенко и Топольской, известной как DJ Nastia, стало известно в июле 2016 года. В сентябре 2016 года нардеп заявил, что впереди свадьба, которая пройдет “по высшим стандартам”. В сентябре 2017 года они поженились.

В 2018 году Лещенко в интервью главреду издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что одна сестра его супруги живет в Донецке, другая – в Крыму, а отец – в Луганской области на оккупированной территории.

В конце 2019 года бывшего нардепа Лещенко назначили членом наблюдательного совета “Укрзалізниці”.

Временная следственная комиссия 30 апреля 2021 года признала неудовлетворительной работу наблюдательного совета “Укрзалізниці” и потребовала начать поиск компетентных специалистов, рассказывала глава ВСК, нардеп от “Слуги народа” Юлия Гришина.

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