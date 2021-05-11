Зеленский: Справимся ли с агрессией России сами, без помощи международной? Будем бороться до последнего

Украина не хочет войны. Но для мира должна иметь сильную и боеспособную армию

“Согласно исследованиям, вместе со свободой и справедливостью, безопасность входит в топ-3 самых важных ценностей для украинцев […] С началом российской агрессии в обществе не осталось сомнений: безопасность – это главное условие существования государства и его независимости”.

“Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращивать свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны. Но для мира – как бы парадоксально это ни звучало – она должна иметь сильную и боеспособную армию. Ведь именно армия является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не возникнет мысль забрать что-то у нашего государства легко и без единого выстрела”.

“Согласно стратегии национальной безопасности, нашими приоритетами являются усиление оборонных возможностей и возможностей обеспечения безопастности, а также усиление международной поддержки и политико-экономического, правового давления на агрессора”.

“Реализация сдерживания [агрессора] связана с качеством национальной устойчивости. Это обеспечение готовности государства и общества к реагированию на любые угрозы и любые опасности”.

“До недавнего времени, говоря о системе национальной безопасности, акцент ошибочно делался лишь на военный компонент. Вместо этого наша стратегия заключается в системном и целостном подходе к политике безопасности. Мы завершаем разработку иных документов стратегического планирования, в частности энергетической, информационной, экологической, экономической внешнеполитической и кибербезопасности Украины”.

Фото: president.gov.ua

К полномасштабной войне никто не готов

“Что касается отведения [войск РФ от границ с Украиной], о котором много говорили и официально говорила Россия. Мы понимаем, что где-то 3,5 тыс. военного контингента ушло назад. Но это только те, кто был на территории временно оккупированного Крыма. Более отвода большого мы не увидели и мы его не видим. […] Что касается контингента и техники на границах Украины и России, мы уменьшения не фиксируем, увеличение тоже не фиксируем. Очень медленно они отходят назад, но очень-очень медленно”.

(О вероятности очередного полномасштабного военного вторжения России) “После всего – а я считаю, что мощная эскалация могла быть – я считаю, что сегодня это остановилась. Но в этом никто ничего не может гарантировать, потому что вы знаете: в 2014-м никто совсем не ожидал со стороны России таких шагов. Поэтому гарантировать никто ничего не может”.

(О готовности Украины к вероятному осеннему наступлению России со стороны Крыма и Беларуси) “Готовы ли мы? Готов ли мир? Готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов. Совсем. […] Я считаю, что Россия не может на это пойти, поскольку это может означать мировую войну. […] Я считаю, что мощной эскалации не будет”.

“Справимся ли сами [с возможной новой агрессией России], без помощи международной? Будем бороться до последнего”.

(Про кибер- и информационную безопасность) “Это одна из мощных угроз для Украины. Я сегодня не знаю, что страшнее – оружие или кибератаки”.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1518385215031663/

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