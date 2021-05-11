В России против Украины работают 7 тыс. “офисных” сотрудников спецслужб – глава СБУ

“Сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой, и любое направление внешней политики РФ – это не классическая дипломатия, а ряд специальных операций. Только по Украине с территории России работает около 7 тыс. сотрудников, и это, хочу вам сказать, только офисные сотрудники. Вдумайтесь в эту цифру. 7 тыс. человек ежедневно приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины”, – сказал глава СБУ.

Он перечислил приоритеты российских спецслужб относительно Украины:

любой ценой помешать укреплению нацбезопасности Украины, в том числе срывая межгосударственные договоренности о поддержке Украины;

провоцировать массовые акции протеста и беспорядки;

расширять старые и формировать новые агентурные сети;

проводить информационные спецоперации, “потому что сегодня пропаганда стала сверхмощным оружием”;

обеспечить ресурсами террористические организации “ЛНР” и “ДНР” и поддержать вооруженный конфликт.

“Серьезное внимание россияне уделяют как точечным диверсиям и терактам, так и общей дестабилизации ситуации в нашей стране. Для этого создают и финансируют отдельные пророссийские бренды. Идет комплексная работа во вред Украины почти 24 часа в сутки”, – заявил Баканов.

Контекст:

Отношения России и Украины испортились в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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