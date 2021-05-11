Украинцев, которые записались на вакцинацию от COVID-19 через “Дію”, Минздрав хочет прививать в выходные дни

Как отмечает сайт президента, Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова о введении отдельных дней для вакцинации украинцев, которые встали в очередь на вакцинацию.

По данным ОП, на сегодняшний день таких граждан 532 тыс.

Контекст:

По состоянию на 11 мая в стране сделали 866 тыс. прививок, за последние сутки – 2194.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech. 27 апреля начались прививки вакциной AstraZeneca-SKBio.

Степанов утверждает, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

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