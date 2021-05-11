 

Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу у школы

11.05.2021, 15:30, Разное
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Утром 11 мая в Казани произошло страшное. 19-летний студент четвертого курса колледжа “Тисби” Ильназ Галявиев открыл огонь в
гимназии № 175. Выяснилось, что стрелявший ранее учился в этом учреждении. Он уже задержан и дал показания.

Согласно последним данным, в школе погибли семь детей и учительница. Пострадали 20 человек, они доставлены в больницу. Состояние семерых человек оценивается как тяжелое, одного — крайне тяжелое и нестабильное, сообщил LIFE.

Сразу после происшествия около гимназии №175 появился стихийный мемориал. Жители начали нести к месту трагедии цветы, детские игрушки. Там же оставили табличку “Скорбим. Гимназия 175 11.05.2021”.

Жители Москвы также разделяют горе. Люди оставляют цветы и мягкие игрушки около здания представительства Республики Татарстан.

Напомним, 12 мая 2021 года в Татарстане объявили днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.



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