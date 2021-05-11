Джиган и Оксана Самойлова сплавали ночью с китовой акулой на Мальдивах: видео

У кого-то длинные выходные только закончились, а у рэпера Джигана и его супруги, блогера Оксаны Самойловой они в самом разгаре. Всего спустя три месяца с последнего отпуска на Мальдивах (также они были на островах в ноябре 2020 года) семейство в полном составе – супруги и четверо их детей – снова отправилось туда. На этот раз Оксана и Денис (настоящее имя артиста – при.ред.) поселились не в пятизвездочном отеле, не на вилле в лазурной лагуне, а на роскошной яхте, аренда которой, по некоторым данным, стоит примерно 60 тысяч евро в неделю.

Отдых на море с детьми для большинства родителей довольно предсказуем. Утренние купания и солнечные ванны, обед, послеобеденный сон, вечерние игры. Размеренно и без происшествий. Да и многие, выезжая в теплые края к морю или океану, предпочитают отельный отдых с удобствами, когда можно после завтрака мирно греться в лучах жаркого солнца и плавать в бассейне или в крайнем случае, в открытом море в штиль. Но это не про отпуск звездного семейства – помимо жизни на яхте они выбрали довольно необычные развлечения.

Джиган и Оксана Самойлова

Семейство ежедневно ловит рыбу в открытом океане, изучает подводный мир и коралловые острова, и щедро делятся своими впечатлениями с подписчиками в социальных сетях.

Это совсем-совсем другие Мальдивы! Жить тут на лодке — это что-то просто фантастическое. У нас нереальная программа путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, ужинами и обедами на необитаемых островах. Я сейчас очень-очень счастливая, – написала в Instagram Оксана.

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Также Самойлова рассказала своим фолловерам, что эта поездка запомнится ей навсегда еще по одной причине. Оксане, которой недавно исполнилось 33 года, наконец-то удалось реализовать свою давнюю мечту – поплавать в открытом океане с гигантской китовой акулой. Оказалось, Самойлова вместе с мужем не первый год колесит по миру в поисках такой возможности, но повезло только сейчас. На днях, ночью, когда лил самый настоящий тропический ливень, Оксана, ее муж и дети погрузились в ночной океан и стали свидетелями незабываемого зрелища.

Кто на меня давно подписан, знает, что 10 лет мы гонялись за китами по всему свету, и вот наконец-то нам удалось с ними поплавать. И не просто поплавать, а испытать мощнейший прилив адреналина, просто разрывающего голову, потому что плавали мы ночью под ливнем в открытом океане. Я не знаю, как я смогла, все как в тумане. Я даже крошечных рыб боюсь, я никогда в жизни даже с пляжа ночью в океане не купалась, и вообще я плаваю плохо. Этот день абсолютно точно идет в копилку лучших и самых смелых дней в моей жизни. P. S. На видео видно в основном Дениса, но мы тоже там рядом — я и наша самая смелая и самая большая фанатка китовых акул Лея, – подписала Оксана видео ночного купания.

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)