Guardian – отдых на Карибах за спонсорский счёт закончился для Джонсона парламентским расследованием

В отношении Бориса Джонсона открыли ещё одно расследование: на этот раз главу британского правительства заподозрили в нарушении этического кодекса британских парламентариев, пишет The Guardian. По данным газеты, Джонсон в конце 2019 года отдохнул на роскошном карибском курорте за счёт спонсора Консервативной партии и, похоже, даже задекларировал этот отпуск, однако у парламентских органов надзора возникли сомнения насчёт его честности.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал фигурантом парламентского расследования из-за поездки на Карибские острова в сопровождении своей невесты Кэрри Саймондс в 2019 году, пишет The Guardian. По данным газеты, об этом в понедельник утром сообщила комиссар британского парламента по стандартам Кэтрин Стоун, которая заявила, что проверяет действия премьера на предмет возможного нарушения этического кодекса британских парламентариев.

Как уточняется в материале The Guardian, Джонсон в конце 2019 года отправился на остров Мюстик в Карибском море (входит в состав государства Сент-Винсент и Гренадины), где провёл новогодние праздники. Британская пресса сообщила, что премьер провёл на роскошной островной вилле в общей сложности десять дней, и обошёлся такой отдых в £15 тыс., которые были предоставлены основателем крупнейшей в Европе сети магазинов мобильных телефонов Carphone Warehouse и спонсором Консервативной партии Великобритании Дэвидом Россом.

Джонсон, как и полагается, сообщил об этом подарке в реестр финансовых интересов парламента (собирает данные об отношениях парламентариев со спонсорами с целью предупреждения конфликта интересов. — ИноТВ), задекларировав его как «натуральный платёж» объёмом £15 тыс. «на проживание в частном курортном комплексе для меня и моей партнёрши» в Сент-Винсенте и Гренадинах с 26 декабря 2019-го по 5 января 2020 года; по данным The Guardian, соответствующая запись в реестре была сделана 27 января 2020-го. Между тем, вопросы в парламенте появились после того, как в таблоиде The Daily Mail появилась информация о том, что пресс-секретарь Росса сначала опроверг причастность Росса к поездке и назвал заявления об этом ошибкой, а затем «пошёл на попятную» и сказал, что спонсор консерваторов «поспособствовал организации» поездки, пишет газета.

Как пишет The Guardian, комиссар по стандартам Кэтрин Стоун заявила, что Джонсон подозревается в нарушении пунктов кодекса этики британского парламента, где говорится о том, что его члены обязаны честно и открыто предоставлять информацию о своих финансовых интересах в соответствующий реестр. По словам Стоун, на данный момент центральным вопросом является то, правомерно ли Джонсон указал в качестве категории интереса номер четыре, которым обозначаются поездки за границы Соединённого Королевства.

По информации The Guardian, представители Лейбористской партии уже потребовали от комиссара не только определить, кто же всё-таки оплатил Джонсону отпуск, но и установить, что премьер пообещал своему благодетелю взамен. Между тем, официальные представители главы британского правительства подчеркнули, что господин Джонсон придаёт большое значение соблюдению норм и сам выполнил все требования, предъявляемые к парламентариям.

Ранее британский избирком инициировал в отношении премьер-министра другое расследование в связи с заявлениями о том, будто он не задекларировал как положено займ, взятый им на ремонт принадлежащей ему и Кэрри Саймондс квартиры на Даунинг-Стрит, напоминает The Guardian.