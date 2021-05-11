FAZ – власти Румынии завлекают на вакцинацию возможностью уколоться в замке Дракулы

Румынское правительство придумало оригинальный способ ускорить темпы вакцинации от коронавируса в своей стране, пишет Frankfurter Allgemeine. У туристов появилась возможность уколоться прямо в замке Дракулы, да ещё и получить бесплатную экскурсию по местной комнате пыток. К тому же власти организуют «марафоны вакцинации» в Национальной библиотеке Румынии, рассказывает немецкое издание.

Укол от коронавируса на фоне грозного пейзажа. Для того, чтобы завлечь как можно больше людей на вакцинацию, румынские власти кое-что придумали. Посетители могут получить вакцину даже в замке Дракулы Бране.

МУЖЧИНА: Я пришёл сюда, чтобы посетить замок со своей семьёй. Когда увидел объявление, то собрал всю волю в кулак и вакцинировался.

Тот, кто на это решится, получит сертификат, свидетельствующий о наличии у человека смелости и ответственности, а также бесплатную экскурсию по камере пыток.

АЛЕКСАНДР ПРИСКУ, директор по маркетингу музея в замке Бран: Акция направлена в первую очередь на туристов, которые проводят выходные вблизи Брана, а также местных жителей и работников замка.

Замок Бран обычно связывают с румынским господарем Владом Цепешом, жившим в XV веке и известным тем, что он любил мучать людей. История жизни господаря вдохновила ирландского писателя Брэма Стокера на написание романа о вампирах под названием «Дракула».

Чтобы ускорить кампанию по вакцинации, румынские власти также организовали 24-часовые марафоны вакцинации в Национальной библиотеке Румынии в Бухаресте. На данный момент почти 3,6 миллионов из 19 миллионов румын получили как минимум одну дозу вакцины.

Дата выхода в эфир 10 мая 2021 года.