 

Компания Asus представит новую линейку смартфонов ZenFone 8

11.05.2021, 14:54, Новости дня
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На завтра запланирована презентация новой линейки смартфонов ZenFone 8, разработанных специалистами компании Asus. Эксперты ожидают, что в ней появится реальный конкурент для iPhone 12 mini.

Речь идет о версии Asus ZenFone 8 mini с предустановленной операционной системой Android 11. Информация о данной модели уже появлялась в сети. В частности, существовало предположение о том, что разработчик откажется от выпуска после неудачи аналога от iPhone.

Уменьшенный смартфон Asus получит экран с диагональю 5,9 дюйма, на котором отображается картинка при частоте обновления кадров 120 Гц. Используется процессор Snapdragon 888. Объем оперативной памяти – 8 или 16 Гб, основной – 64 Гб. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч.



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