Facebook заставит пользователей читать статьи, которыми они хотят поделиться

Представители компании Facebook сообщили о разработке нового всплывающего окна для пользователей социальной сети. Как известно, одной из возможностей является распространение публикаций среди своих друзей. Но проблема в том, что многие делятся контентом, даже не понимая, о чем публикация или видеоролик.

В данном случае речь идет о том, чтобы обратить внимание пользователей на это явление. Facebook сначала спросит, действительно ли вы хотите поделиться статьей, которую на самом деле не читали. При получении утвердительного ответа сеть предложит все-таки сначала прочитать текст.

По мнению специалистов, это один из первых шагов к ограничению распространения фейков и флуда в Интернете.