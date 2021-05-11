 

Facebook заставит пользователей читать статьи, которыми они хотят поделиться

11.05.2021, 14:54, Новости дня
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Представители компании Facebook сообщили о разработке нового всплывающего окна для пользователей социальной сети. Как известно, одной из возможностей является распространение публикаций среди своих друзей. Но проблема в том, что многие делятся контентом, даже не понимая, о чем публикация или видеоролик.

В данном случае речь идет о том, чтобы обратить внимание пользователей на это явление. Facebook сначала спросит, действительно ли вы хотите поделиться статьей, которую на самом деле не читали. При получении утвердительного ответа сеть предложит все-таки сначала прочитать текст.

По мнению специалистов, это один из первых шагов к ограничению распространения фейков и флуда в Интернете.



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