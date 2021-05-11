Блокадница назвала Малышеву преступницей после слов о «диете» в военном Ленинграде

Председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о том, что в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде не было полных людей.

Киселева заявила, что считает преступлением «сравнение диеты Малышевой и диеты – если это можно назвать диетой, – тех лет», передает Ura.ru.

«Человек, имеющий доступ к телевидению и распространяющий какие-то мысли, которые ловят люди, и сказавший такое – это просто преступник», – добавила она.

Киселева напомнила телеведущей, что отсутствие полных людей в Ленинграде было связано не с диетой, а с ничтожными граммами хлеба, которые получали жители осажденного города.

«Не дай ей Бог или ее детям худеть таким образом», – заключила Киселева.

Ранее слова Малышевой о диете вызывали общественный резонанс – в ответ на жалобу подписчицы она написала в соцсетях: «Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!».

Позже она удалила свой пост.