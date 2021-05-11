Анастасия Макеева: «Жених ради меня залез в мусорный КАМАЗ на Арбате»

В своем микроблоге Instagram Анастасия Макеева пояснила о необычном приключении, которое произошло с ней и Романом Мальковым после прогулки на Арбате. Актриса призналась, что жениху ради нее пришлось даже залезть в мусорный КАМАЗ.

По словам Анастасии Макеевой, они решили прогуляться после репетиции спектакля «Чудаки». Пара сфотографировалась возле стены музыканта Виктора Цоя, где возлюбленный актрисы на асфальте забыл ее пьесу. После этого они отправилась пить кофе, а когда спохватились, что слов нет, артистка очень расстроилась. Дело в том, что в тексте были важные пометки режиссера, которые Анастасия Макеева не могла самостоятельно восстановить. Роман Мальков побежал к местным сотрудникам, которые отвечают за чистоту улиц, с просьбой помочь. На радость знаменитости они не отказали и все вместе принялись искать утерянную пьесу. Жених звезды даже залез в машину с мусорными пакетами, где и нашел текст спектакля.

Анастасия Макеева призналась, что пьеса не такая уже и чистая теперь, зато целая и со всеми необходимыми правками. Актриса благодарна возлюбленному за то, что тот помог ей выйти из этой ситуации. Кроме этого, она отметила отзывчивость дворников и даже сделала с ними совместный снимок.

Многодетный отец Роман Мальков сделал предложение руки и сердца артистке на сцене, после спектакля с ее участием. Несмотря на то, что звезда трижды была замужем, она призналась, что это самый романтический поступок со стороны избранников.