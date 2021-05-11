Ученые: Нитраты в питьевой воде могут привести к преждевременным родам

Ученые после изучения содержания нитратов в питьевой воде пришли к выводу, что они могут привести к преждевременным родам. Исследование проводили эксперты, которые представляют Стэнфордский университет в Калифорнии.

Они изучили выборку, состоящую из более чем 1 440 000 последовательных рождений мальчиков и девочек. Это было сделано для того, чтобы проанализировать состояние матерей детей. Оказалось, что риск преждевременных родов возрастал в случае, если беременная жительница пила водопроводную воду с повышенной концентрацией нитратов. Речь идет о дозе 5-10 миллиграммов на литр воды.

По словам авторов научной работы, если данная взаимосвязь подтвердится последующими исследованиями, то потребуется пересмотреть ранее установленные стандарты, описывающие количественную норму нитратов в питьевой воде.

Источник: ufatime.ru