На Apple подано в суд: 20 млн пользователей переплачивали за приложения

Лондонский суд занялся рассмотрением коллективного иска, поданного на компанию Apple, против которой выдвинуто обвинение в том, что она устанавливала чрезмерно высокую комиссию на покупки в онлайн-шопе приложений App Store. Около 20 миллионов пользователей App Store в Великобритании считают, что переплатили за покупку, каковым являлось программное обеспечение, а также за другие денежные транзакции.

Причиной иска стало несогласие клиентов со взиманием стандартной 30% комиссии, которая была определена Apple для разработчиков. Истцы заявили, что она «избыточна» и «незаконна». Уже в понедельник иск оказался в лондонском Апелляционном суде по вопросам конкуренции. Ожидается, что от компании последует компенсация за долгое время переплат.

«Злоупотребление компанией Apple тем, что она занимает доминирующее положение на рынке программного обеспечения, негативно отражается на британском потребителе», — было заявлено профессором Рэйчел Кент (Rachael Kent), представляющей интересы истцов и преподающей теорию особенностей механизмов во взаимодействии между пользователями и сервисами цифровых платформ, а также о формировании зависимости от них.

Недавно против компании Apple уже выдвигалось обвинение похожего характера, направленное на злоупотребление ею позицией монопольного положения в Соединенных Штатах Америки. Однако британскими истцами фокусируется внимание на нанесении ущерба не компаниям, а числу рядовых граждан.

В этом году Apple уже снижала сумму комиссии с 30 до 15 %, которую получают разработчики — новички в Apple Store, а также создатели приложений, получающие с площадки порядка миллиона долларов каждый год. Компания официально заявила, что она обговорит с судом «непоколебимую преданность» своим пользователям и ряд преимуществ, которые App Store предоставляет в обеспечении инновационной экономики Великобритании.

Источник: srnsk.ru