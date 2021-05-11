 

Гудков: Можно ли было предотвратить трагедию в Казани? Российские силовики умеют искать не убийц и террористов, а врагов режима

11.05.2021, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мои соболезнования близким погибших и пострадавшим от атаки на школу в Казани. Это трагедия, которую вряд ли можно было предотвратить.

Но не могу не думать – а все-таки? Ведь был Telegram-канал убийцы, заведенный еще 4 мая. Было оружие, которым он владел легально.

Однако параллельно с сегодняшней стрельбой силовики пришли к хабаровскому художнику-граффитисту Максиму Смольникову за пост 2018 года о взрыве у архангельского ФСБ. Дело по “оправданию терроризма” завели без сомнений.

То есть они умеют искать, в том числе в сети. Но не убийц и террористов – а врагов режима.

И от мысли о том, что вся эта машина масок и дубинок работает, но исключительно против нас, становится еще более безнадежно.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / “Свобода слова Савика Шустера” объявила всеукраинскую акцию благодарности врачам

30.07 / СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК “Вагнер”

12.07 / В Техасе застрелили двоих полицейских

23.12 / СМИ узнали точную дату смерти Кернеса

20.08 / Свидетель по делу Ефремова не узнал себя на видеозаписях

28.01 / FAW намерена привезти в Россию кроссовер Bestune T77

31.12 / Санду выразила готовность приехать в Россию

07.01 / “Британский“ штамм коронавируса может стать основным в мире – ВОЗ

30.06 / Небензя сравнил политику США против Ирана с поставленным на горло коленом

19.07 / В США вторые сутки подряд зафиксировали более 70 тыс. новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика