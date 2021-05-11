Гудков: Можно ли было предотвратить трагедию в Казани? Российские силовики умеют искать не убийц и террористов, а врагов режима

Мои соболезнования близким погибших и пострадавшим от атаки на школу в Казани. Это трагедия, которую вряд ли можно было предотвратить.

Но не могу не думать – а все-таки? Ведь был Telegram-канал убийцы, заведенный еще 4 мая. Было оружие, которым он владел легально.

Однако параллельно с сегодняшней стрельбой силовики пришли к хабаровскому художнику-граффитисту Максиму Смольникову за пост 2018 года о взрыве у архангельского ФСБ. Дело по “оправданию терроризма” завели без сомнений.

То есть они умеют искать, в том числе в сети. Но не убийц и террористов – а врагов режима.

И от мысли о том, что вся эта машина масок и дубинок работает, но исключительно против нас, становится еще более безнадежно.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—