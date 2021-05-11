 

“Чтобы у нас были причины почаще улыбаться”. Брежнева показала своих трех сестер

11.05.2021, 14:44, Новости дня
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Она посвятила публикацию ее дню рождения.

“Сегодня день рождения моей старшей сестрички. 44 – не возраст. Пусть будет крепким здоровье и чтобы мы чаще виделись”, – подписала публикацию Брежнева.

Скриншот: ververa / Instagram

“И чтобы у нас были причины почаще вот так улыбаться”, – написала артистка, разместив еще одно фото.

На втором снимке Брежнева запечатлена в компании всех своих сестер: старшей Галины и двух младших Виктории и Анастасии.

Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия певицы – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское) в многодетной семье.

Мать певицы Тамара Галушка ранее работала медсестрой на заводе. Отец Брежневой Виктор Галушка умер в 2015 году.

Брежнева стала известна в 2003 году как солистка группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива в 2007 году она начала сольную карьеру. Певица с 2015 года замужем за продюсером группы Константином Меладзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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