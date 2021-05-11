Минобороны завершает подготовку плана обороны Украины – Таран

“Также был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины. Министерством обороны завершается сегодня разработка стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины”, – отметил министр.

Таран также назвал три пути достижения целей стратегии нацбезопасности: реформирование Вооруженных сил и всего сектора обороны Украины в соответствии с принципами и подходами НАТО, обеспечение демократического гражданского контроля и его укрепление, а также развитие боеспособности всех составляющих сил обороны.

“Для этого Министерством обороны проводится перевооружение украинской армии, закупается современная военная техника, взаимосовместимая с тем, что на вооружении армий государств – членов НАТО. А это, в свою очередь, позволит нам в случае необходимости совместно действовать на поле боя”, – добавил министр.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский “Об обороне Украины”, автором которого он и является.

В законе разъясняется, что план обороны Украины – это составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структуры.

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