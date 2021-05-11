 

Минобороны завершает подготовку плана обороны Украины – Таран

11.05.2021, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Также был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины. Министерством обороны завершается сегодня разработка стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины”, – отметил министр.

Таран также назвал три пути достижения целей стратегии нацбезопасности: реформирование Вооруженных сил и всего сектора обороны Украины в соответствии с принципами и подходами НАТО, обеспечение демократического гражданского контроля и его укрепление, а также развитие боеспособности всех составляющих сил обороны.

“Для этого Министерством обороны проводится перевооружение украинской армии, закупается современная военная техника, взаимосовместимая с тем, что на вооружении армий государств – членов НАТО. А это, в свою очередь, позволит нам в случае необходимости совместно действовать на поле боя”, – добавил министр.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский “Об обороне Украины”, автором которого он и является.

В законе разъясняется, что план обороны Украины – это составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Шабунин: Показательный беспредел защиты Вовка Высшим советом правосудия – ответственность Зеленского и Ермака

17.11 / Турецкий парламент одобрил отправку военных в Азербайджан

10.02 / Сытник: У НАБУ могут забрать дело “ПриватБанка”

03.08 / Пандемия коронавируса ударила по многим компаниям в сфере розничных продаж

06.05 / Polskie Radio – дальше «политической грубости» в новой холодной войне не дойдёт

05.09 / В повестку дня сессии Генассамблеи ООН внесли вопрос о ситуации на Донбассе и в Крыму

19.11 / Полиция в Берлине разгоняла водометами и слезоточивым газом протестующих против карантинных ограничений

01.01 / Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом

14.08 / Появились подробности дела блогера Пыжа

09.07 / Hyundai запатентовал в РФ названия электрокаров Genesis

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика