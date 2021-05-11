 

СМИ: мотивом стрелявшего в казанской школе могла стать месть

11.05.2021, 14:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ильназ Галявиев, устроивший сегодня утром кровавую расправу в гимназии № 175, раньше был учеником этой школы. Девушка по имени Наталья, учившаяся с задержанным стрелком в одной параллели, предположила, что молодой человек мог затаить злобу на учителя, что и привело к стрельбе в казанской школе.

Наталья вспомнила, что Галявиев был забитым и нелюдимым мальчиком. Одна из учительниц, которая преподавала у него еще до 9-ого класса, не дала ему доучиться до 11-ого класса. Женщина уверяла, что он не сможет доучиться, поэтому юноша решил закончить учебу после 9-ого класса и ушел из школы. Возможно, уязвленный мальчик решил отомстить той самой учительнице и спустя несколько лет явился в школу с оружием.

В беседе с порталом URA.ru Наталья рассказала, что у Галявиева не было друзей, за партой он сидел один и перемены проводил в одиночестве. При этом девушка уверена, что юношу никто не дразнил.

Напомним, что трагедия в Татарстане произошла 11 мая утром. Молодой человек с оружием явился в школу и устроил стрельбу, после чего был задержан. По последним данным, в результате его действий погибло десять человек, еще два десятка учеников и учителей госпитализировано. Стрельба в казанской школе стала трагедией для всей страны, 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

28.03 / Эксперты назвали способы борьбы с ослеплением от фар в ночное время суток

25.09 / На полигоне SpaceX прогремел взрыв

14.09 / Samsung представит на следующей неделе бюджетную версию смартфона Galaxy S20

20.11 / Мнение: Про сериал “Казанова”

06.03 / Суточный прирост случаев COVID-19 в России составил 11 тысяч

27.07 / Скандалы: «Это полный фейспалм»

09.08 / Медики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

10.09 / Мнение: О российской вакцине против CoVID-19: прививаться или нет?

03.12 / Володин рассказал о плюсах реформы системы ОМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика