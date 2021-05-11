 

Политолог Класковский о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Режим держится на дубинках и штыках

11.05.2021, 14:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал “один из важнейших” документов в минувшее воскресенье, 9 мая. Эксперт считает, что глава страны выбрал эту дату неслучайно: таким образом он хотел показать, что его система непобедима, “враги сломают о нее зубы”.

По мнению Класковского, принятие декрета свидетельствует о том, что в республике не была выстроена “нормальная, самодостаточная” система. Этим документом Лукашенко подтверждает, что создал персоналистский режим. В случае его гибели в стране будет введено военное положение.

Специалист обратил внимание, что действия власти не соответствуют ее заявлениям. Несмотря на слова о том, что ситуация в Белоруссии держится под контролем, правящая верхушка явно зациклена на “видениях страшной расправы над собой”, подчеркнул обозреватель в своем телеграм-канале.

“Этот декрет означает косвенное признание того, что режим непопулярен и держится на дубинках и штыках”, – добавил он.

Ранее журналист Игорь Ильяш отметил, что документ предусматривает передачу неограниченной власти руководителям силовых структур. Эксперт не исключил, что у одного из них могут возникнуть политические амбиции, и тогда он решит поддаться “чудовищному соблазну”. Подробно об этом Вы можете прочитать здесь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Советские здравницы

04.03 / Красота и чувство меры – Личное мнение

18.11 / Терапевт Самойлова рассказала, как не заболеть при первых морозах

28.02 / Мнение: Земфира для бедных

25.02 / Мнение: Письмо: “Доприучала себя”

23.10 / «Мы строим украинское войско»

08.12 / Мнение: Административная логика

07.03 / Соловьев призвал Россию ответить ударом по Украине из-за обострения на Донбассе

26.01 / Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова

05.05 / Мнение: Какие произведения мирового искусства снялись в фильме «Майор Гром»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика