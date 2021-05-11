Политолог Класковский о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Режим держится на дубинках и штыках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал “один из важнейших” документов в минувшее воскресенье, 9 мая. Эксперт считает, что глава страны выбрал эту дату неслучайно: таким образом он хотел показать, что его система непобедима, “враги сломают о нее зубы”.

По мнению Класковского, принятие декрета свидетельствует о том, что в республике не была выстроена “нормальная, самодостаточная” система. Этим документом Лукашенко подтверждает, что создал персоналистский режим. В случае его гибели в стране будет введено военное положение.

Специалист обратил внимание, что действия власти не соответствуют ее заявлениям. Несмотря на слова о том, что ситуация в Белоруссии держится под контролем, правящая верхушка явно зациклена на “видениях страшной расправы над собой”, подчеркнул обозреватель в своем телеграм-канале.

“Этот декрет означает косвенное признание того, что режим непопулярен и держится на дубинках и штыках”, – добавил он.

Ранее журналист Игорь Ильяш отметил, что документ предусматривает передачу неограниченной власти руководителям силовых структур. Эксперт не исключил, что у одного из них могут возникнуть политические амбиции, и тогда он решит поддаться “чудовищному соблазну”. Подробно об этом Вы можете прочитать здесь.