 

1+1 – визит американского корабля в Одессу символизирует партнёрство и поддержку Украины

11.05.2021, 14:06, Новости дня
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В порт Одессы зашёл фрегат береговой охраны США Hamilton. Как передаёт «1+1», капитан корабля Тим Кронин назвал данный визит символом партнёрства и поддержки Америкой суверенитета Украины. Он также добавил, что США и далее будут демонстрировать это проведением совместных учений и участием в многонациональных операциях.

Американский фрегат Hamilton вошёл в Чёрное море. Накануне его встретили в порту Одессы. Корабль береговой обороны Соединённых Штатов появился там впервые с 2008 года.

Перед заходом в гавань он принял участие в совместных учениях с украинцами на расстоянии в 100 морских миль от Одессы. Тренировались американцы вместе с командами флагмана украинской морской охраны корвета «Григорий Куропятников» и патрульного катера «Старобельск». Они успешно отработали несмотря на шторм в 4 балла и провокации россиян. Их суда опасно маневрировали и пытались препятствовать движению наших кораблей и американского фрегата.

После учений «Григорий Куропятников» остался охранять морские границы Украины, а американцы направились в Одессу. Для командира Hamilton это братский визит, поскольку он командовал одним из патрульных катеров Island, которые ранее Вашингтон передал украинцам.

ТИМ КРОНИН, командир корабля береговой охраны США Hamilton: США и Украина — партнёры, и визит Hamilton в Одессу символизирует это партнёрство и поддержку Америкой суверенитета Украины. Соединённые Штаты и далее будут демонстрировать это проведением совместных учений и участием в многонациональных операциях. Слава Украине!

Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года. 



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