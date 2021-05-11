Психологи оценили отношение людей к смартфонам

Люди сегодня настолько привязаны к своим гаджетам, что порой значительно переоценивают их роль в нашей жизни, говорят психологи. Иногда доходит до абсурда. Пользователи смартфонов воспринимают свои мобильные устройства как нечто настолько же дорогое, как родной дом.

Самое интересное, что такое отношение наблюдается в разных возрастных категориях. Смартфонозависимыми сегодня является и значительная часть пожилых людей, отмечают психологи. Очень часто человека можно поместить в совершенно незнакомое место. И достаточно дать ему его смартфон, чтобы он тут же почувствовал себя как дома.

Самым очевидным негативом с такой ситуации становится то, что люди гораздо меньше общаются вживую, говорят специалисты.