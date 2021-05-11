 

Apple инвестирует 45 млн долларов в разработку современных стекол для смартфонов

11.05.2021, 14:00, Новости дня
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Компания Corning, занимающаяся производством стекол для смартфонов, получила от Apple 45 миллионов американских долларов инвестиций. Деньги пойдут на развитие технологий и создание инновационных стекол для мобильных гаджетов, говорят специалисты.

Как представляют представители «яблочной» компании, с 2017 года на развитие данного направления всего было потрачено 450 миллионов долларов США. При этом преследуется цель не только создания высококачественного продукта, но и постепенного переноса производства на территории Америки.

За последнее время это приобретает особую важность, говорят специалисты. Появилась проблема поставок из Китая, поэтому лучше комплектующие выпускать дома.



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