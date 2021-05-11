Руководство рассказало об охране гимназии №175 в Казани

Гимназию №175 в Казани, где произошла стрельба, охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия, сообщила пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на слова заместителя директора школы Галины Ухвановой.

«В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме», – передает слова РИА «Новости» слова Ухвановой.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан. Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. В пресс-службе президента Татарстана заявили, что в результате стрельбы пострадали 18 детей и трое взрослых. После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.