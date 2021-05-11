Путин оценил идею развития авиаузла в Красноярске

Президент Владимир Путин назвал «естественным делом» развитие авиаузла в Красноярске, инициативу ему презентовал губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, [он] в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится», – цитирует главу государства ТАСС.

В свою очередь губернатор предложил обеспечить соединение двух параллельных взлетно-посадочных полос. «Это аэропорт Черемшанка, он справа находится, если ехать от города, и основной аэропорт Емельяново… Когда-то наши предшественники такие стратегические мысли имели. Мне кажется, что мы стоим на пороге принятия такого решения», – рассказал об идее Усс.

Также президент предложил главе региона поговорить о процессе подготовки к возобновлению строительства метро в Красноярске. Губернатор отметил, что власти Красноярска перерабатывали документы, проект первого этапа находится в экспертизе.