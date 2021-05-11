 

«30 лет назад»: Глызин показал, как выглядели молодые Маликов и Ветлицкая

11.05.2021, 13:54, Разное
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В своем микроблоге Instagram музыкант Алексей Глызин опубликовал архивный снимок, сделанный в 90-х годах прошлого века во время гастролей по итальянским городам. На фотографии рядом с певцом можно увидеть молодых Дмитрия Маликова и Наталью Ветлицкую.
Также на фото рядом с Алексеем Глызиным запечатлены его гитарист Олег Белов и композитор Виктор Чайка. Подписчики отметили, что за эти 30 лет артист практически не изменился внешне. Также многих поразила молодость Дмитрия Маликова, так как он по-прежнему такой же стройный и с удлиненной прической. Наталью Ветлицкую узнали не все пользователи Сети. Ее внешность в те годы не вяжется с образом женщины-вамп, которая завоевала сердца миллионов поклонников. Во время гастролей по Италии между ней и Дмитрием Маликовым были романтические отношения.

Ранее на вручении премии «Золотой хит» певец признался в том, что у него было много женщин и есть внебрачные дети. Он пошутил, что после его смерти обязательно появятся еще наследники. Официально известно о двух сыновьях 67-летнего артиста. Алексея и Игоря артисту родила его вторая супруга, чемпионка мира по художественной гимнастике Сания Глызина. Старший стал телережиссером, а младший – музыкантом.



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