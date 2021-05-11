В Китае назвали самую впечатляющую военную технику на параде Победы в РФ

Авторов одного из самых авторитетных изданий Китая Sohu впечатлил парад Победы в столице РФ. Эксперты назвали технику российской армии, которая их впечатлила более всего.

Парад Победы в Москве без преувеличений стал событием, привлекшим внимание далеко за пределами России. Свои впечатления о демонстрации лучших образцов военной техники рассказали авторы китайского издания Sohu. Как оказалось, экспертов впечатлили Т-34, Су-57, «Кинжал» и другие виды вооружений. Так, в публикации журналисты отметили масштабность парада, в котором они насчитали порядка 12 тысяч кадрового состава, не менее 200 технических средств и до 80 самолетов и вертолетов различных типов.

Главное внимание за рубежом обратили на легендарный танк Т-34, известный еще со времен Советского Союза. Также отмечают китайские СМИ «Уран-9», роботизированный комплекс с противотанковыми управляемыми боеголовками и реактивными огнеметами. Кроме того, в его арсенале есть 30-миллиметровая скорострельная пушка и пулемет винтовочного калибра.

Поразили Китай и многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, а также МиГ-31К, истребитель-перехватчик, укомплектованный гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», достигающий 2 тысяч километров. Это даст возможность российским ВВС прорваться через любые системы ПВО, что не может не пугать страны Запада.

При этом в Sohu отметили, что средства массовой информации США и Европы не только развивают враждебный настрой относительно России. Они также склонны преуменьшать мощь РФ, что в итоге может сыграть с ними злую шутку в случае реального вооруженного столкновения. И Парад Победы в Москве это показал самым убедительным образом.

Источник: politros.com