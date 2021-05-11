Модель Анастасия Решетова похвасталась часами за 16 млн рублей

С прошлой осени к 25-летней модели Анастасии Решетовой приковано пристальное внимание из-за ее расставания с Тимати. Недавно она похвасталась в своем микроблоге Instagram брендовыми часами, стоимость которых – около 16 миллионов рублей.

Анастасия Решетова активно работает над развитием своего бизнеса, а также стала ведущей программы «Ты – топ-модель на ТНТ». У нее есть большая коллекция ювелирных украшений, которые знаменитость обожает. Она не пояснила поклонникам, откуда у нее такие дорогостоящие часы.



Ранее модель анонсировала документальный фильм, в котором пообещала откровенно рассказать об отношениях и разрыве с популярным рэпером. Кроме этого, 25-летняя Анастасия Решетова анонсировала откровения по поводу негатива, который на нее обрушился со стороны общественности. Многие поклонники не верят в то, что она больше не является возлюбленной Тимати. Пара много времени проводит вместе и даже отдыхала в Дубае в компании сына Ратмира.

По некоторым данным, модель вернется к рэперу после окончания проекта «Холостяк». Однако знаменитость развеяла эти слухи, заявив, что не стала бы ради пиара подвергать психику их общего ребенка удару. В детстве Анастасия Решетова сама болезненно пережила развод родителей.

Источник: www.instagram.com