 

Модель Анастасия Решетова похвасталась часами за 16 млн рублей

11.05.2021, 13:54, Разное
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С прошлой осени к 25-летней модели Анастасии Решетовой приковано пристальное внимание из-за ее расставания с Тимати. Недавно она похвасталась в своем микроблоге Instagram брендовыми часами, стоимость которых – около 16 миллионов рублей.
Анастасия Решетова активно работает над развитием своего бизнеса, а также стала ведущей программы «Ты – топ-модель на ТНТ». У нее есть большая коллекция ювелирных украшений, которые знаменитость обожает. Она не пояснила поклонникам, откуда у нее такие дорогостоящие часы.

Ранее модель анонсировала документальный фильм, в котором пообещала откровенно рассказать об отношениях и разрыве с популярным рэпером. Кроме этого, 25-летняя Анастасия Решетова анонсировала откровения по поводу негатива, который на нее обрушился со стороны общественности. Многие поклонники не верят в то, что она больше не является возлюбленной Тимати. Пара много времени проводит вместе и даже отдыхала в Дубае в компании сына Ратмира.

По некоторым данным, модель вернется к рэперу после окончания проекта «Холостяк». Однако знаменитость развеяла эти слухи, заявив, что не стала бы ради пиара подвергать психику их общего ребенка удару. В детстве Анастасия Решетова сама болезненно пережила развод родителей.

Источник: www.instagram.com



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