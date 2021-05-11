 

Пэлтроу заявила, что во время карантина “полностью сошла с рельсов”, употребляя алкоголь и закусывая макаронами

11.05.2021, 13:52, Новости дня
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“Я пила семь вечеров в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я полностью сошла с рельсов”, – заявила актриса.

Пэлтроу призналась, что виски является ее любимым напитком, а коктейль из виски с киноа, кленовым сиропом и лимонным соком она назвала фантастическим.

ВИДЕОВидео: SmartLess / YouTube
Контекст:

Пэлтроу является обладательницей премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.

В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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