Пэлтроу заявила, что во время карантина “полностью сошла с рельсов”, употребляя алкоголь и закусывая макаронами

“Я пила семь вечеров в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я полностью сошла с рельсов”, – заявила актриса.

Пэлтроу призналась, что виски является ее любимым напитком, а коктейль из виски с киноа, кленовым сиропом и лимонным соком она назвала фантастическим.

ВИДЕОВидео: SmartLess / YouTube

Контекст:

Пэлтроу является обладательницей премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.

В 2019 году актриса запустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины.

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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